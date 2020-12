António Correia é vice-campeão em monolugares

António Correia sagrou-se vice-campeão da categoria PT da Single Seater Series no último fim de semana, em Portimão.

O piloto do Fundão ainda estava na luta pela revalidação do título, mas a terceira e última prova da única competição de monolugares em Portugal não lhe correu de feição. Ao volante do Funspeed FS 2019, o jovem de 17 anos teve vários problemas mecânicos que hipotecaram esse objetivo, mas acabou a jornada com a vitória na terceira corrida do troféu. «Nos treinos livres oficiais realizados no sábado comecei a ter os primeiros problemas mecânicos. Logo a seguir, na qualificação, após quatro voltas, o motor “partiu” e fui o quarto mais rápido, lugar do qual arranquei na Corrida 1, mas mais uma vez o tubo do óleo do radiador soltou-se e fui forçado a desistir, assim como na Corrida 2. Hoje, na Corrida 3, depois da equipa ter feito tudo para ter um carro competitivo, consegui vencer», sintetizou António Correia no final da prova.