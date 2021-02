Alpinistas de Manteigas escalaram a maior via de gelo puro em Portugal

Paulo Roxo e Daniela Teixeira, dois alpinistas residentes em Manteigas, escalaram a face Este do Cântaro Magro, na Serra da Estrela. Trata-se da parede do Cântaro que domina o Covão d’Ametade e é uma das maiores paredes de granito de Portugal.

A escalada mista (rocha, neve e gelo) aconteceu a 11 de janeiro e foi divulgado pelo blogue “Rocha podre e pedra dura” (http://rppd.blogspot.com/). Nesse dia, a dupla teve pela frente um alinhamento de gelo com mais de uma centena de metros e conseguiu uma via integral de escalada em gelo com 250 metros, «o que, apesar da sua dificuldade técnica moderada, constitui a maior linha de escalada em gelo jamais realizada em território português». À nova via foi atribuído o nome “No limite vertical”, dada a sua natureza efémera. «Não vemos esta via como um grande objetivo ao nível técnico ou de dificuldade. Foi mais uma curiosa escalada de muito rara oportunidade, fruto de uma semana com temperaturas muito baixas. De facto, duvidamos que essas condições se repitam no futuro próximo, dadas as alterações climáticas e ao aquecimento global», referiram Paulo Roxo e Daniela Teixeira, citados pelo referido blogue.