AF Guarda adia início do campeonato para meados de novembro

O início dos campeonatos distritais de futebol e futsal foram adiados para o fim de semana de 14 e 15 de novembro.

A decisão foi tomada na semana passada pela direção da Associação de Futebol da Guarda (AFG) no seguimento de uma reunião onde vários clubes manifestaram preocupação face à existência de diversos casos positivos de Covid-19 no distrito. «A nossa principal preocupação é, e será sempre, a saúde de todos os nossos agentes desportivos» e por isso «não tivemos, face ao exposto, outra alternativa que não fosse o adiamento das provas oficiais», justifica a direção presidida por Amadeu Andrade Poço em comunicado. No documento, a AFG adianta que vai continuar a acompanhar o evoluir da situação e tem agendada para esta quinta-feira uma reunião com o delegado de saúde distrital. Recorde-se que o campeonato de seniores, que será disputado por 22 equipas numa única divisão com duas séries, estava previsto começar a 4 de outubro.