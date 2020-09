AAUBI associa-se ao Oriental para relançar modalidade

A Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI) e o Oriental de São Martinho associaram-se para promover o andebol no concelho e apoiar uma equipa sénior que vai competir no Nacional da IIIª Divisão.

O projeto foi batizado com o nome Oriental de São Martinho/ AAUBI e vai abranger escalões de formação, para captar novos praticantes junto das escolas do concelho, e uma equipa sénior – a equipa universitária federada que no ano transato competiu no terceiro escalão. A apresentação pública desta parceria está agendada para esta quinta-feira (18 horas), na sede da AAUBI.