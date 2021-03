Via Sacra de Pinhel em formato online

A Câmara Municipal e a Paróquia de Pinhel decidiram que este ano, devido à situação pandémica, a Via Sacra não se realiza presencialmente e será transmitida online.

A tradicional encenação vai ser recordada na página de Facebook da autarquia no dia 2 de abril (Sexta-feira Santa) com recurso a imagens de arquivo de edições anteriores. A transmissão integra a iniciativa “Sentir e Viver a Páscoa em segurança”, da qual também faz parte uma exposição de fotografias pelas ruas de Pinhel e que «visa marcar o percurso das estações da Via-Sacra», adianta a autarquia. O objetivo destas ações é permitir «a participação das pessoas, com segurança e em cumprimento pelas regras em vigor», acrescenta a edilidade em comunicado enviado a O INTERIOR.