“Verão no Centro Histórico” a partir de agosto

A Câmara da Covilhã já apresentou a programação da terceira edição do “Verão no Centro Histórico”, que inclui uma visita guiada e encenação no local pela atriz Joana Poejo.

A programação musical aposta em música portuguesa e terá início a 1 de agosto, com a atuação de Luís Severo. O programa de animação prolonga-se até 12 de setembro e terá atividades todos os sábados, sempre às 21h30. Os locais dos espetáculos são o Largo da Infantaria (dias 1, 8 e 15 de agosto) e o Largo 1º de Dezembro (a 22, 29 de agosto, 5 e 12 de setembro). A escolha destes locais permite que se cumpra o distanciamento social e que se sigam todas as regras de segurança. Para assistir aos espetáculos é obrigatório reservar bilhete gratuito através de uma plataforma online, ainda a disponibilizar.