Valter Hugo Mãe apresentou “Serei Sempre o Teu Abrigo” na BMEL

No âmbito da “Escrita Convida”, a Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL) convidou o autor de “Uma máquina de fazer espanhóis” ou “O filho de mil homens”, entre tantas obras conhecidas, para apresentar o seu recente livro “Serei Sempre o teu Abrigo”. Valter Hugo Mãe esteve na Guarda este sábado, 10 de outubro, para falar de afetos enquanto apresentava o seu conto ilustrado para os mais novos. No espaço de exterior de acesso à entrada da BMEL, e perante algumas dezenas de pessoas que, com o devido distanciamento, seguiram atentamente a viagem que o autor fez pela sua relação com os seus avós.

“Serei sempre o teu Abrigo” é uma obra «delicada» onde «o poder dos afetos e dos laços de família estão presente». É um conto sobre «a fragilidade dos avós visto pelos olhos atentos» do neto. É um livro sobre o fascínio de Valter Hugo Mãe pela cumplicidade e amor de muitas décadas dos seus avós, pois «para se amar é preciso ser inteligente» concluiu.

Esta «visão de um neto sobre os seus avós», como diria o escritor, «é um texto sobre as pessoas mais velhas», num tempo em que «eu fico com medo do que nos vai acontecer daqui a 30 anos», até porque «as pessoas de idade são entregues aos profissionais» lamentando que as famílias não acompanhem mais os seus idosos.

Este foi um regresso do escritor à temática da velhice em que, como explicou durante a sessão, «se as pessoas estivessem mais perto dos seus, se calhar nesta pandemia não tínhamos perdido tantas pessoas».