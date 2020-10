TMG estreia hoje “Querer-se Morrer Confortavelmente na Dor”

O TMG acolhe esta quinta-feira (21h30) a estreia nacional da performance “Querer-se Morrer Confortavelmente na Dor”, de Filipa Matta e Óscar Silva.

Trata-se de uma produção da Terceira Pessoa Associação a partir de fragmentos da obra poética de Rui Nunes. O espetáculo foi criado no contexto do projeto pluridisciplinar “Rastro, Margem, Clarão”, que envolve criadores em artes performativas, artes visuais e ensaio teórico em torno do universo daquele autor. O texto e interpretação são de Filipa Matta e Óscar Silva.