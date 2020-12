TMG acolhe último debate da candidatura da Guarda2027

O ciclo de debates “Conversas: Guarda2027” termina esta quinta-feira no TMG (18 horas) com a quarta e última sessão, dedicada à atividade cultural e artística como motor do desenvolvimento urbano no interior.

No encontro, que será transmitido em livestreaming (facebook.com/Guarda2027), vão ser apresentados os resultados preliminares do inquérito sociológico aos consumos culturais da população dos 17 municípios da região. Também serão conhecidos os contributos recolhidos durante o processo de reflexão promovido pela candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura em 2027 e que vão integrar o dossier final. O último debate público do ciclo “Conversas:Guarda2027” é precedido pela reflexão de um grupo de agentes culturais da região, como Carlos Fernandes (Luzlinar), Osvaldo Ferreira (Orquestra Académica Filarmónica Portuguesa), José Alexandre (ESTE, Fundão), Rui da Eufrázia (assessor do município de Gouveia), Dario Gonçalves (Centro de Cultura Pedro Álvares de Cabral, Belmonte).