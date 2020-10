Pinhel: Teatro das Beiras leva “Entremezes” ao Cineteatro São Luís

O Teatro das Beiras regressa este sábado (21h30) ao Cineteatro São Luís, em Pinhel, com a peça “Entremezes”.

O texto e encenação são de José Carretas a partir da primeira obra da literatura dramática galega “Entremés famoso sobre a pesca do rio Miño”. Nesta comédia lá está o português, fidalgote fanfarrão e pretensioso, que acaba derrotado e morto pelos labregos raianos que disputavam a pesca no rio Minho. Volvidos mais de 300 anos, o espetáculo é uma espécie de resposta onde se aproveita para refletir sobre as fronteiras e as nacionalidades. A interpretação está a cargo de Fernando Landeira, Hâmbar de Sousa, Sílvia Morais, Susana Gouveia e Tiago Moreira. Devido à pandemia, a lotação da sala está limitada a 90 lugares, ocupados por ordem de chegada, sendo obrigatório o uso de máscara, informa o município de Pinhel.