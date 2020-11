Teatro das Beiras estreia 107ª produção

O Teatro das Beiras estreia esta sexta-feira (20h45) a sua 107ª produção, intitulada “A Força do Hábito”, de Thomas Bernhard, com tradução de Alberto Pimenta e encenação de Nuno Carinhas.

Este espetáculo é «uma homenagem que Thomas Bernhard presta à gente do teatro, do circo e da música, com verrina e ternura. Criaturas (in)vulgares em versão de câmara», escreve o encenador a propósito da peça. «A vida de todos os mortais precisa de narrativas construídas pelos artistas. E de que se alimentam os artistas para sua sobrevivência, para além do cheiro do público? Doutras artes, doutras práticas que lhes exigem persistência em busca da perfeição», acrescenta Nuno Carinhas. A interpretação é de Fernando Landeira, Roberto Jácome, Sílvia Morais, Susana Gouveia e Tiago Moreira. A peça está em cena no auditório da companhia covilhanense até dia 27 deste mês, com sessões às 11 horas nos dias 21 e 22 e às 20h45 de 25 a 27. A lotação da sala é reduzida a 45 espetadores por sessão, pelo que se aconselha a reserva dos bilhetes pelos telefones 275 336 163 ou 963 055 909.