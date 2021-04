Teatro Cine reabre a 8 de maio

O Teatro Cine de Gouveia vai reabrir ao público a 8 de maio com sessões de cinema e espetáculos de música e teatro aos fins de semana cumprindo todas medidas de segurança dos espetadores.

No terceiro domingo de cada mês regressarão também as sessões de cinema de animação para os mais novos, pelas 15h00. De acordo com as orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), a lotação da sala será reduzida a 146 lugares, para exibição de cinema, e a 133 para espetáculos ao vivo. As sessões não terão intervalo e será obrigatório o uso de máscara em todas as atividades. Para evitar filas ou aglomerados na aquisição de ingressos, a bilheteira vai abrir das 14 horas às 17h30 e depois pelas 20 horas para a sessão/espetáculo da noite. As reservas podem ser efetuadas através do telefone 238 084 861 ou pelo email cinema@cm-gouveia.pt .