Tainá no TMG esta sexta-feira

A brasileira Tainá atua no café-concerto do TMG esta sexta-feira (19 horas).

Distinguida com o Prémio Lusofonia na edição de 2020 dos Play – Prémios da Música Portuguesa, a cantautora, de descendência indígena, editou no ano passado o seu primeiro álbum e atuou em vários festivais de Verão com muito sucesso. Tainá morou «em muitos lugares do Brasil e dessas vivências resultou uma aculturação múltipla bem notória no seu trabalho de estreia e na sua música. «Com uma doçura que perturba, com uma “visão periférica” do(s) seu(s) mundo(s), Tainá não foge das suas realidades, nem finta a solidão, as contradições, os anseios, os impulsos, os desejos, que são comuns a toda a gente, mas que nem todos sabem expressar desta forma», adianta a produção.