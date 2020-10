Siga online apresentação de livro “O INTERIOR – 20 anos, 20 autores”

O INTERIOR apresenta no sábado, na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda, o livro comemorativo dos 20 anos deste semanário, intitulado “O INTERIOR – 20 anos, 20 autores”.

A sessão, que tem início pelas 17 horas, será presidida pela ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e o livro será apresentado – via Skype – pelo cientista Fernando Carvalho Rodrigues, colaborador de O INTERIOR.

Devido às restrições decretadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), a lotação da sala é reduzida pelo que poderá acompanhar a sessão em direto via “streaming” no site www.ointerior.pt, na página de Facebook do jornal e no Youtube.

Siga-nos em www.ointerior.pt, facebook.com/ointerior e youtube.com/ointeriortv a partir das 17 horas deste sábado.