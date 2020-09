Seia: Concerto assinala centenário de Amália Rodrigues

O centenário de Amália Rodrigues (1920-2020) é celebrado este sábado (21h30), no Cineteatro da Casa Municipal da Cultura de Seia, com um concerto do grupo Vox Angelis. A formação atua na cidade serrana no âmbito de uma digressão nacional e internacional que dá a conhecer a música de Amália, os seus poetas e os seus compositores, mas também «a história da sua vida, do fado e da cultura portuguesa do século XX». O espetáculo realiza-se com rigoroso cumprimento das regras determinadas pelas entidades públicas de saúde.