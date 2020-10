Sax Ensemble abre “Síntese” no TMG

A 14ª edição do “Síntese” – Ciclo de Música Contemporânea da Guarda começa este sábado (21h30) no TMG com o concerto dos espanhóis Sax Ensemble.

Fundado em 1987 em Madrid, este grupo de câmara flexível tem como diretor artístico Francisco Martinez e o objetivo de potenciar a criação e difusão de música contemporânea. É composto por flauta, clarinete, violino, viola, violoncelo, quarteto de saxofones, piano, percussão e música eletroacústica e no seu reportório, além das obras tradicionais, figuram principalmente partituras de autores contemporâneos, tanto espanhóis como estrangeiros. Em 1997, o Sax Ensemble foi galardoado com o Prémio Nacional de Música de Interpretação, tendo já editado 17 CD’s e 2 DVD’s monográficos dos compositores Tomás Marco e Luis de Pablo. O ciclo é organizado pelo Síntese – Grupo de Música Contemporânea e deverá prolongar-se até dezembro.