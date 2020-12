Revista “Praça Velha” evoca Augusto Gil

Os 150 anos do nascimento de Augusto Gil são o tema central do nº 40 da revista cultural “Praça Velha”, editada pela Câmara da Guarda.

A publicação será apresentada na próxima terça-feira (18 horas) no auditório do Paço da Cultura. Escrevem sobre o autor da “Balada da Neve” Hélder Sequeira, Anabela Matias, Ana Margarida Fonseca, Luísa Antunes Paolinelli, Martim Ramos Vasco, Helena Rebelo e Victor Afonso. Há ainda uma entrevista a Ernesto Rodrigues e um portfolio dedicado às “Memórias e evocações iconográficas de Augusto Gil”. A “Praça Velha” conta ainda com a secção Património e História, o apartado “Escrita Literária”, bem como várias recensões críticas de livros.