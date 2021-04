Resistência no TMG

Os Resistência, inicialmente programados para o 25 de abril de 2020, vão atuar um ano depois no TMG.

O concerto foi reagendado para esta sexta-feira (19 horas), no grande auditório. O grupo fundado no início da década de 1990 com músicos como Olavo Bilac, Pedro Ayres Magalhães, Pedro Jóia, Tim, Miguel Ângelo ou Fernando Cunha celebrizou-se a reinterpretar temas icónicos dos Delfins, Xutos e Pontapés, António Variações, Heróis do Mar, Trovante, Zeca Afonso, Madredeus ou Jorge Palma. Este é um dos primeiros espetáculos reagendados na Guarda devido à pandemia.