Rádio Altitude entrevista Américo Rodrigues no sábado

Américo Rodrigues regressa à Rádio Altitude este sábado, numa conversa com Albino Bárbara para o novo programa cultural “Chafariz da Alameda”, que a estação de rádio local mais antiga do país vai passar a emitir.

Nesta conversa informal, o atual diretor-geral das Artes recorda o seu percurso profissional e artístico, mas também o seu trabalho e rotinas em Lisboa. Américo Rodrigues faz também alguns desabafos sobre os tempos conturbados que viveu nos últimos anos antes de rumar à capital. «Não está resolvido o assunto com a cidade, principalmente com os decisores políticos porque é estranho entender o comportamento de um executivo em relação a um seu funcionário», diz a certa altura. E acrescenta: «É estranho também perceber como é que uma pessoa pode ter um voto de louvor, ou uma medalha da cidade, e depois um voto de repúdio. Já devia ter arquivado isso, mas ainda não o ultrapassei», afirma Américo Rodrigues. O programa “Chafariz da Alameda” será transmitido das 11 às 12 deste sábado, com reposição no domingo (14-15 horas) na Rádio Altitude.