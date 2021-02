Quatro alunos da UBI concorrem aos prémios Sophia Estudante

A Universidade da Beira Interior (UBI) tem quatro curtas-metragens de estudantes de Cinema nomeadas para os prémios Sophia Estudante deste ano, atribuídos pela Academia Portuguesa de Cinema.

A lista foi divulgada na segunda-feira e dela constam “From Home”, João Pedro Silva, que concorre na categoria de animação, e “Camarada de Armas”, de Catarina Henriques, selecionado na secção de documentário. “The Namelessness Dance”, de María Angélica Contreras, integra o lote de finalistas a melhor curta-metragem experimental e, por último, “Igor”, de Rafael Almeida, Tom Vitor de Freitas e Marcos Kontze, está na categoria de ficção. Este ano estavam em concurso 83 curtas-metragens de 20 escolas de todo o país. Os vencedores dos Sophia Estudante 2021 serão conhecidos no dia 19 deste mês, numa sessão online.

Entretanto, três diplomados em Cinema pela UBI foram distinguidos na Suíça pelo videoclipe que acompanha a música “Un peu de temps”, do novo álbum do grupo Grand Pianoramax, intitulado “Past Forward”. Henrique Vilão, Luís Ales e Tiago Damas foram premiados na 56ª edição do “Solothurner Filmtage”, o mais importante e prestigiado festival de cinema do país helvético, como um dos melhores da categoria “Best Swiss Videoclip”. Com esta distinção, os realizadores acedem ao prémio final do Festival M4Music, que vai decorrer em Zurique.