Prémio Eduardo Lourenço prolonga fase de candidaturas

Foi prolongado até 30 de abril o prazo de apresentação de candidaturas à 16ª edição do Prémio Eduardo Lourenço, atribuído anualmente pelo Centro de Estudos Ibéricos (CEI), na Guarda.

A decisão prende-se com a pandemia do coronavírus. Com um valor monetário de 7.500 euros, o galardão tinha candidaturas abertas até ao final de março, que podem agora ser enviadas para o email cei@cei.pt. Segundo o CEI, «qualquer instituição ou pessoa» pode enviar propostas de candidatura a este prémio que distingue personalidades ou instituições com «intervenção relevante no âmbito da cultura, cidadania e cooperação ibéricas». O regulamento pode ser consultado http://www.cei.pt/pel/premio-eduardo-lourenco.html.