Poesia: Alexandre Gonçalves no conselho editorial da “Lugar da Palavra”

Alexandre Gonçalves vai integrar o conselho editorial da editora “Lugar da Palavra” que vai publicar a antologia poética “Mimos de Setembro”.

Composto por três elementos, este núcleo terá a função avaliar a qualidade dos textos e de selecionar as obras a publicar na referida edição. Natural de Aldeia do Bispo (Sabugal), Alexandre Gonçalves tem obra poética publicada e considera que este é «um projeto aliciante que vai enriquecer a minha experiência no mundo das letras, sendo um privilégio fazer parte de tão ilustre e valorosa equipa». A editora “Lugar da Palavra”, sediada em Rio Tinto (Gondomar), foi fundada em março de 2009, tendo nascido com a finalidade de dar a conhecer novos autores numa época em que o mercado editorial se fechou a novos talentos.