Pinhel tem música no coreto à quarta-feira

Este mês há música todas as quartas-feiras no coreto do Jardim 5 de Outubro, em Pinhel.

A iniciativa organizada pelo município arranca esta noite (21h30) com a atuação do duo David Cruz e Cláudia Santos, que proporcionarão um espetáculo de música e teatro. Até ao final do mês vão passar pelo palco ao ar livre, sempre no mesmo horário, a acordeonista Flávia Castro (dia 8), Zé Mágico (dia 15), os blues de Luís Oliveira (dia 22) e o guitarrista Júlio Reis (dia 29).

A atividade “QuartasFeiras no Coreto” destina-se a animar as noites de Verão na “cidade falcão”. Para cumprir as normas recomendadas pelas autoridades de saúde há lugares marcados e limitados, sendo que a Câmara de Pinhel recomenda o uso obrigatório de máscara.