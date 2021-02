Parlamento aprovou voto de pesar pela morte de Bruno Navarro

A Assembleia da República aprovou, por unanimidade, na última quinta-feira, um voto de pesar pela morte de Bruno Navarro.

Segundo o texto apresentado pelo PS, o mandato do presidente da Fundação Côa Parque falecido no passado 30 de janeiro constituirá «sempre um marco na história da instituição e na região do Vale do Côa, resultante da sua elevada competência, dedicação e paixão com que exerceu o cargo». O documento sublinha que Bruno Navarro, de 43 anos, «deixa-nos cedo de mais, mas deixa-nos um excecional legado na cultura, na ciência e no ensino e, sobretudo, um exemplo de humanismo e bondade. E é esse legado que também aqui importa reconhecer». O historiador, professor e investigador presidia desde 2017 à Côa Parque, que gere o Museu e o Parque Arqueológico do Vale do Côa.