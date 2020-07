Ovo de Colombo: Jorge Bem Jor

Jorge Menezes, ou Jorge Ben Jor, como é mais conhecido, é um dos maiores e mais notórios artistas musicais brasileiros.

Natural do Rio de Janeiro, apaixona-se pela música muito cedo e começa a cantar no coro da igreja e a tocar em festividades de carnaval. Com 18 anos mostra o seu talento em festas e clubes, destacando-se desde o início por um estilo inovador. Um dos seus maiores êxitos e a composição que iniciou o seu sucesso e despoletou uma série de outras gravações e sucessos foi “Mas que Nada”, uma das poucas músicas a ser reconhecida nos Estados Unidos, mas que causou um grande impacto e admiração, tendo mesmo sido regravada por vários outros artistas, como foi o caso de Ella Fitzgerald.

Começa a receber muita atenção por trazer consigo um estilo completamente novo, conhecido como samba rock, uma junção do “rockabilly” com o samba brasileiro. Jorge Ben Jor torna-se uma estrela internacional recebendo vários convites de atuação pelo mundo. Atualmente com 75 anos e em atividade há mais de 50, a última vez que veio a Portugal foi no ano passado para o NOS Primavera Sound, tendo proporcionado um concerto energizante de boa música. No próximo ano vai ser possível vê-lo, a 31 julho, no Cascais Jazz Sessions e talvez ouvir a sua música mais recente, “São Valentim”.