O surrealismo de Al Berto recordado na BMEL

O poeta Al Berto é o autor em destaque em janeiro e fevereiro na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda.

Nascido em Coimbra em 1948 e falecido em 1997, Alberto Raposo Pidwell Tavares – o seu nome verdadeiro – foi um dos maiores poetas portugueses e uma das mais influentes figuras da literatura nacional da segunda metade do século XX. A sua obra, que retomou a herança surrealista, vai ser evocada através da exibição de um filme, de um workshop e de sessões de poesia, teatro e fotografia. «Galardoado com o Prémio Pen Club de Poesia em 1987, Al Berto é um autor que se distingue de qualquer outra experiência contemporânea, trazendo à memória as experiências poéticas do próprio sofrimento na sua violenta exaltação», adianta a autarquia numa nota à imprensa.

No dia 21 será exibido um filme realizado por Vicente Alves do Ó e nos dias 23 e 30 será a vez da Associação Calafrio realizar o workshop intitulado “Assobiando ao medo”, que culminará com uma sessão de leitura expressiva de textos do poeta. No dia 29, os alunos de Literatura da Secundária Afonso de Albuquerque apresentarão a sessão de poesia “Luminoso Afogado” e para 6 de fevereiro está agendada uma sessão de poesia, teatro e fotografia promovida pela Associação Calafrio. Este mês serão apresentados os livros “Explosões Emocionais”, de Augusto Barbosa (dia 9, 15 horas); “Quase memórias de um lugar e de outras andanças”, de António de Castro Guerra (dia 15, 18 horas) e “A menina Cabreira”, de Maria José Dinis, presidente da ASTA – Associação Sócio Terapêutica de Almeida (dia 30, 15 horas). A 20 de fevereiro (16 horas) será lançado o livro “As estradas são para ir”, de Márcia.

Entre 13 de fevereiro e 23 de maio, a BMEL acolherá a exposição “Bruto”, com a colaboração de Agostinho Santos e de Valter Hugo Mãe. Já no dia 27 de fevereiro, Anabela Matias apresentará o conto “Mãos que escrevem história”, inspirado na «vasta e dispersa» produção literária de Eduardo Lourenço, recentemente falecido.