O humor de Karl Valentin no Teatro das Beiras

O Teatro da Terra encerra na sexta-feira (20h45) a programação deste ano do auditório do Teatro das Beiras, na Covilhã, com a peça “A ida ao teatro e outros textos de Karl Valentin”.

O «humor corrosivo» do comediante alemão (1882-1948) «alerta-nos para o mais insignificante dos pormenores nos intervalos temporais por onde deambula, coagindo-nos a desafiar a lógica vigente ao instalar a dúvida relativa na hierarquia da importância, desta nossa abordagem à vida, deixando-nos a tentar adivinhar desfechos para finais, que o não são», adianta a produção. Os seus textos são «tão profundos quanto engraçados, tão críticos quanto divertidos». A encenação é de Maria João Luís, que também interpreta com Carolina Picoito Pinto, Helder Agapito, Rita Rocha Silva e Filipe Gomes. A lotação da sala é reduzida a 45 espetadores, pelo que a reserva de lugares deve ser feita pelo 275 336 163.