O Museu do Pão, em Seia, enriqueceu o seu acervo com a aquisição da escrivaninha de Fernando Pessoa e uma rara primeira edição da sua obra “Mensagem”.

As duas peças vão ficar acessíveis ao público a partir da próxima semana através da sua integração no circuito expositivo permanente do museu, que divulgará os contornos da sua aquisição numa conferência de imprensa convocada para a próxima terça-feira.