Museu da Guarda lança catálogos do SIAC e desvenda mural de Desy Ysed

O Museu da Guarda assinalou na segunda-feira o Dia Internacional dos Museus com o lançamento de três catálogos do Simpósio Internacional de Arte Contemporânea (SIAC) e a realização de uma pintura mural pelo artista Desy Ysed na Avenida Monsenhor Mendes do Carmo.

O dia começou com a apresentação online dos três volumes do catálogo da quarta edição do SIAC, que decorreu em junho do ano passado. À tarde, Desy Ysed iniciou a pintura de um mural «dentro da temática» do Dia Internacional dos Museus, dedicado este ano ao tema “Museu para a igualdade – Diversidade e Inclusão”, adiantou a autarquia. O Dia Internacional dos Museus celebra-se anualmente em 18 de maio e é uma efeméride «de grande tradição para o mundo dos museus, tendo a sua celebração tido início em 1977, por iniciativa do ICOM – Conselho Internacional de Museus», acrescenta o município da Guarda.