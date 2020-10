Fundão: Museu Arqueológico distinguido no Prémio Ibermuseus de Educação

O Museu Arqueológico Municipal José Monteiro foi um dos 20 premiados na 11ª edição do Prémio Ibermuseus de Educação.

Participaram 210 projetos virtuais, realizados pelas instituições como resposta à paralisação das atividades e visitas causada pela pandemia da Covid-19. O museu fundanense foi distinguido com a proposta “Memórias da Travessia”, tendo sido a única instituição museal portuguesa galardoada pela associação internacional Ibermuseus. Este ano foram premiados 20 projetos que abordam temas como património histórico e cultural, infância, igualdade de género, as migrações, culturas nativas, novas tecnologias, além da própria pandemia.