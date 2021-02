Município de Gouveia integra rede cultural “Terras da Transumância”

Gouveia e Seia juntaram-se ao município de Castro Daire e à Agência de Desenvolvimento Gardunha XXI para dinamizar o projeto “Terras da Transumância”, que foi aprovado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

Trata-se de criar uma programação artística e cultural que valorize espaços patrimoniais classificados e as tradições locais associadas à transumância. No caso de Gouveia, a autarquia decidiu recriar a prática ancestral de subida e descida dos rebanhos da Serra da Estrela e integrar nas atividades a realizar a romaria da Senhora d’ Assedasse, bem como as bênçãos dos rebanhos em Arcozelo da Serra e Vila Franca da Serra. Também a feira anual do queijo da Serra da Estrela integrará a programação do projeto, que incluirá ainda a coprodução de uma peça de teatro ao ar livre que retrate as vivências da transumância que será apresentada nos quatro concelhos da rede. Está igualmente previsto a realização de um documentário sobre o tema. O projeto “Terras da Transumância” tem um orçamento global de 299.923 euros para executar durante 18 meses.