Maria João Lopo de Carvalho apresentou “O Bisavô” na BMEL

O livro intitulado de “O Bisavô”, de Maria João Lopo de Carvalho foi apresentado, este sábado, na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda.

O romance histórico é uma biografia de Manoel Caroça, natural do concelho da Guarda e bisavô da autora. É um livro que descreve as vivências de três gerações, desde o fim do século XIX até às vésperas da Guerra Civil Espanhola. Maria João pretende eternizar a história da família através daquilo que melhor sabe fazer: a escrita. «É uma boa história. Não mérito meu, mas de quem a viveu», realça a escritora.

A apresentação do livro que integrou as comemorações do 821º aniversário da cidade da Guarda, contou com as intervenções do vice-presidente da câmara da Guarda, Vítor Amaral, e da presidente da BMEL, Dulce Helena Borges.