Manteigas: Revelados vencedores do prémio literário “Dr. João Isabel”

João Pedro Ferreira de Oliveira, em prosa, e Benilde Gaião, em poesia, foram os vencedores da 21ª edição do concurso literário “Prémio Dr. João Isabel”, promovido pela Câmara de Manteigas.

O primeiro classificado na categoria de prosa, género conto, é natural de Alcobaça e concorreu com o conto “Uma folha em branco”. José Gaspar, de Abrantes, foi segundo com o conto “Artes de almejar” e o terceiro classificado foi Ana Isabel Martins, do Fundão, com “A rainha e o peão”. Foi ainda atribuída uma menção honrosa a Maria Cristina Bresser de Campos, de Curitiba (Brasil), que concorreu com o conto “O colecionador de moedas e passarinhos”. Na poesia a vencedora é natural de Elvas e participou com “Confissão”, enquanto o segundo prémio foi atribuído a Maria Elisabete Pinho, de Ovar, com o poema “Escrito a dois”. João Figueiredo, de Coimbra, ficou em terceiro com “Quotidiana”.