Fundão: Lula Pena no “Sons à Sexta”

Os “Sons à Sexta” estão de regresso esta sexta (22h30) com o concerto de Lula Pena no Centro de Negócios e Serviços do Fundão (Pavilhão Multiusos).

Com uma voz única, presença rara nos palcos e uma obra selecionada a dedo, a cantautora e guitarrista portuguesa é uma artista enigmática no contexto da música portuguesa apesar de uma carreira com duas décadas. Nas suas sonoridades existe «uma certa portugalidade» no que cria, «pela abordagem ao universo do fado, cuja voz é o corpo, e as suas letras», adianta a produção. Lula Pena consegue chegar a todos sem recorrer ao objeto previsível ou imediato. O mito em redor desta artista é justificado e merece um acompanhamento.

O ciclo “Sons à Sexta” é organizado pelo município do Fundão, com o apoio da rádio nacional Antena 3.