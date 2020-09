Livro “O INTERIOR – 20 anos, 20 autores” apresentado na BMEL

20 anos de história, de memória, de intervenção cívica. Foi no ano 2000 que se assumiu a vontade de ir «além do imediatamente percetível». Nascia então um novo semanário regional, feito de jornalistas jovens e colunistas experientes que tinham como objetivo comum contribuir para o desenvolvimento e afirmação da Beira Interior. Duas décadas volvidas o compromisso mantém-se e a história continua.

Este é o mote do livro “O INTERIOR – 20 anos, 20 autores”, uma edição comemorativa do aniversário deste jornal, que será lançada no próximo dia 24 de outubro na Biblioteca Eduardo Lourenço, na Guarda.Com prefácio de António Fidalgo, reitor da Universidade da Beira Interior e ex-colaborador de O INTERIOR, e pósfácio de Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial, o livro inclui textos assinados por diversas personalidades que colaboraram com O INTERIOR, e que, na obra, expõem a sua visão sobre cada ano de história do jornal beirão.

Cláudia Quelhas, Fidélia Pissarra, Manuel Sabino Perestrello, Nuno Amaral Jerónimo, Pedro Dias Almeida, António Andrade Pissarra, António Godinho Gil, João Canavilhas, Hélder Sequeira, Dulce Helena Borges, Albino Bárbara, João Morgado, José Carlos Alexandre, Diogo Cabrita, Maria Afonso, António Ferreira, João Mendes Rosa, Clara Ravasco e Amadeu Araújo compõem a lista de autores. A obra inclui ainda um texto sobre o iberanismo da autoria de Eduardo Lourenço, e 20 cartoons de Maurício Vieira, um por cada ano de colaboração.