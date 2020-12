Lena d’Água “desalmadamente” no TMG

Lena d’Água está no TMG esta sexta-feira (19 horas) no âmbito da digressão do seu último e aclamado disco, intitulado “Desalmadamente”.

Editado em 2019, este álbum trouxe de volta aos palcos uma das mais icónicas cantoras dos primórdios do rock/ pop nacional e valeu-lhe os galardões de Melhor Artista Feminina e da Crítica dos Prémios Play (Prémios da Música Portuguesa). “Desalmadamente” conta com canções e músicas da autoria de Pedro da Silva Martins (Deolinda) e com a participação de, entre outros, Benjamim e Francisca Cortesão (Minta). Do disco, que surgiu 30 anos depois do seu último trabalho de originais, fazem parte temas como “Grande Festa”, “Hipocampo” ou “Bem que Vos Avisei”, que projetaram Lena d’Água para a ribalta numa altura em que está prestes a cumprir 45 anos de carreira.

Nas décadas de 80 e 90 do século passado, a cantora notabilizou-se na banda Salada de Fruta e a solo. Será a primeira vez que vai atuar no TMG, fazendo-se acompanhar de Luís Nunes (teclados e coros), António Vasconcelos Dias (teclados, guitarra e coros), Francisca Cortesão (guitarras e coros), João Correia (guitarras e coros), Mariana Ricardo (baixo e coros) e Sérgio Nascimento (bateria e percussão).