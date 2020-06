“Lano Kaj Nego” hoje no Centro Cívico de Manteigas

O teatro está de regresso a Manteigas, cujo auditório do Centro Cívico recebe esta quinta-feira a peça “Lano Kaj Nego – A Lã e a Neve”, inspirada no romance homónimo de Ferreira de Castro.

A criação da companhia ASTA baseia-se na obra considerada «uma referência para a identidade da região da Beira Interior, abordando a vida e o trabalho entre a serra e a cidade, por volta dos anos 40 do século passado, durante o período áureo da indústria têxtil na região». “Lano kaj Neĝo” significa “A Lã e a Neve” na língua esperanto, que é referida no livro através de um personagem emblemático e fulcral para a narrativa, Marreta, que representa a busca dos ideais progressistas que Ferreira Castro subliminarmente insere. A peça acompanha o percurso de Horácio, de pastor em Manteigas que anseia reunir condições financeiras para poder ter a casa que sonha para viver com a família, até se tornar tecelão numa fábrica na Covilhã e confrontar-se com a dura realidade do operariado. A encenação é de Miguel Pereira e a interpretação está a cargo de Bruno Esteves, Carmo Teixeira e Sérgio Novo.

O espetáculo é uma coprodução das Câmaras da Guarda, Gouveia, Freguesia de Famalicão da Serra, TMG, Cine Teatro de Gouveia e Casa da Cultura de Famalicão da Serra.