O Jornal do Fundão celebra o 75º aniversário.

Fundado por António Paulouro, a primeira edição do Jornal do Fundão foi para as bancas no dia 27 de janeiro de 1946.

O semanário daquela cidade da Cova da Beira afirmou-se ao longo dos anos pela prática de um jornalismo irreverente e interventivo na comunidade.

O Jornal do Fundão é hoje uma referência na imprensa regional portuguesa e uma das marcas mais valorizadas da região.

Estão de parabéns todos os que fizeram e fazem o semanário.