TMG: Jorge da Rocha hoje no café-concerto

O músico Jorge da Rocha atua está quinta-feira (22 horas) pela primeira vez na Guarda.

O contrabaixista apresenta no café-concerto do TMG o seu mais recente álbum “BLAU – Being Lost As Usual”. Após ter viajado por toda a Europa, pela Ásia e pela América do Sul com os seus dois trabalhos anteriores, em “BLAU” Jorge da Rocha explora agora também outros instrumentos e influências que abrem caminho a novas texturas e paisagens sonoras nas suas canções em português e inglês. O músico (voz, contrabaixo, guitarra e loopstation) estará acompanhado de Marco Moreira (guitarra e voz) e de António Oliveira (bateria e eletrónica). A entrada é livre.