Joana Gama e Luís Fernandes encerram Festival Y

O Festival Y – Festival de Artes Performativas chega ao fim esta sexta-feira (19 horas) com o concerto de Joana Gama e Luís Fernandes no auditório da Escola Profissional de Artes da Covilhã (EPABI).

O duo de piano e eletrónica vai estrear «composições inéditas, criadas a partir da residência artística realizada na Covilhã, em julho passado, no âmbito do Festival de Artes Performativas, que espelham a continuação da procura de uma linguagem singular na relação entre o piano e a eletrónica, na qual ambos são geradores de material harmónico, melódico e textural», adianta a Quarta Parede – Associação de Artes Performativas, que organiza o Y. A entrada é gratuita e restrita à comunidade escolar da EPABI devido às medidas do estado de emergência por causa da Covid-19. Entretanto, esta quinta-feira, Joana Gama e Luís Fernandes, que já editaram quatro álbuns, vão orientar uma masterclass dirigida aos estudantes da EPABI.