Já são conhecidos os vencedores do prémio Expressão Vox Populi

Ana Carolina Martins e Helena Miguel são as vencedoras do prémio Expressão Vox Populi 2020/2021 organizado pelo Agrupamento de Escolas de Afonso de Albuquerque da Guarda.

O tema do concurso fotográfico vencido pelas alunas do 8º ano, que se realizou no dia 18 de dezembro de 2020, foi a Avenida Alexandre Herculano.

O segundo lugar pertence à dupla da Inês Júnior e da Íris Gonçalves, alunas do 9º ano. André Madeira e António Castro ficaram em terceiro lugar no concurso fotográfico, ambos do 7º ano de escolaridade.

No concurso participaram 50 alunos (em individuais ou pares), num total de 27 conjuntos de 6 fotografias. O prémio foi o valor monetário de 150 euros dividido pelas duas vencedoras.