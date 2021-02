Já são conhecidos os 12 vencedores da fase municipal do Concurso Nacional de Leitura

Na prova municipal que integra o Concurso Nacional de Leitura e que foi disputada entre alunos do Agrupamento de Escolas da Sé e do Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque (AEAAG), ambos do concelho da Guarda, saíram vencedores 12 alunos.

Foram apurados três alunos de cada ciclo. Do primeiro ciclo ficaram selecionadas as alunas Maria Grácio (EB Bonfim); Diana Tavares (EB Adães Bermudes) e Mariana Macedo (EB Estação). Já no segundo ciclo ficaram os jovens Maria Manuela Condesso (EB Santa Clara); Catarina Afonso e João Moreira, ambos da EB S.Miguel. No terceiro ciclo Ana Carolina Martins (ESAAG) será a única a representar o AEAAG. Rafael Borges (Esc. Carolina Beatriz Ângelo) e Sofia Monteiro (Esc. Sec. Sé) foram os alunos apurados do AE da Sé. Francisco Borges (Ens. Sec., ESAAG); Matilde Brigas (Ens. Sec., ESAAG) e Valentim Neves (Ens. Sec., Esc. Sec. Sé) foram os alunos apurados do ensino secundário.

A prova decorreu, esta quinta-feira, em formato online e teve como júri António Oliveira (BMEL), Alcina Correia (coordenadora interconcelhia das Bibliotecas Escolares) e Jorge Vaz Gomes (ator e cineasta).

Os alunos passam agora para a fase intermunicipal, que ainda não tem data definida. Mas se se reunirem as condições necessárias prevê-se que seja em abril e de forma presencial.