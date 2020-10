Helena Almeida expõe no Museu da Guarda

A Fundação Serralves trouxe para o Museu da Guarda a exposição “Habitar da Obra” [obras da Coleção de Serralves], de Helena Almeida.

A mostra abriu ao público na terça-feira e está patente até 24 de janeiro, no âmbito do protocolo estabelecido entre as duas instituições. Consagrada internacionalmente pelo seu percurso singular, Helena Almeida (1934-2018) usa o seu corpo como extensão do desenho, da pintura e da fotografia. Entre as várias obras presentes destaca-se “Sem Título”, especialmente produzida para a exposição da artista na Casa de Serralves, em 1995. Esta exposição enquadra-se no programa de divulgação e apresentação da Coleção de Serralves e reúne obras especificamente selecionadas para o Museu da Guarda com o objetivo de tornar o acervo acessível «a públicos diversificados e de todas as regiões do país», adianta a autarquia.