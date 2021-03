Guarda cria Prémio Internacional para o SIAC

A quinta edição do Simpósio Internacional de Arte Contemporânea (SIAC) da Guarda, que se realizará de 9 a 27 de junho, vai contemplar a atribuição do Prémio Internacional de Artes Plásticas – Cidade da Guarda.

Com um valor pecuniário de 7.500 euros, o galardão foi instituído pelo município e destina-se a artistas nacionais e estrangeiros. As candidaturas decorrem até 30 de abril e deverão ser enviadas por email (museu.guarda@mun-guarda.pt). A seleção das obras a concurso ocorrerá entre 1 e 10 de maio, sendo depois entregues no Museu da Guarda. O vencedor será anunciado e distinguido no último dia do SIAC, aquando da finissage do evento. A exposição que vai reunir as obras selecionadas abre portas a 17 de junho. A iniciativa visa «apoiar a criação contemporânea e enriquecer o acervo do Museu da Guarda», refere a autarquia. As normas de participação estão disponíveis em http://conteudos.mun-guarda.pt/conteudos/PublishingImages/outros/NormasPremioInternacionalArtes.pdf

Para Carlos Chaves Monteiro, presidente do município, o lançamento deste prémio surge «no âmbito da dinâmica transformadora da candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura em 2027, pela necessidade de consolidação da democratização e descentralização cultural através da criação de novos centros de produção e difusão artística contemporânea, passíveis de abranger públicos do interior do país e de fomentar neles o gosto pelas artes em geral e, neste caso, pelas artes plásticas e visuais».