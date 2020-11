Grupo de Cantares da Sequeira apresenta segundo disco

O Grupo de Cantares da Associação Cultura Social e Recreativa (ACR) da Sequeira apresenta o seu segundo disco, intitulado “Da avó para os netos”, este sábado (17 horas) no Teatro Municipal da Guarda (TMG).

Neste trabalho, as vozes são acompanhadas por «guitarras, bandolim, acordeão e cavaquinhos» num regresso às músicas de antigamente. César Prata foi o responsável pela direção musical e os arranjos do disco “Da avó para os netos”, um projeto que pretende ser «uma “prova de vida” para além do isolamento e da pandemia», uma vez que foi gravado entre junho e setembro, adianta a coletividade em nota de imprensa. As capas dos CD’s foram desenhadas por utentes e colaboradoras do centro de dia» da ACR da Sequeira. Fundado em 2008, o Grupo de Cantares já tinha lançado um disco em 2011.