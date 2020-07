Gouveia Art Rock 2020 adiado para maio de 2021

A edição de 2020 do Gouveia Art Rock (GAR), o único festival de música progressiva realizado em Portugal, foi adiada para maio de 2021, anunciou a autarquia da cidade serrana.

A medida foi justificada com o facto de Portugal «continuar com um elevado número de casos diários de contágio», com as restrições aos voos internacionais e com as medidas determinadas pela Direção-Geral da Saúde para reduzir o risco de contágio. Entre elas está a redução da lotação das salas de espetáculos, «o que não permitiria a presença dos espectadores habituais, que acompanham o festival desde a primeira edição», destaca a Câmara de Gouveia que organiza o GAR desde 2003. O município vai agora empenhar-se para garantir a presença dos grupos já anunciados nos dias 7, 8 e 9 de maio de 2021. Agendado inicialmente para o início de maio, o GAR já tinha sido adiado para outubro devido à pandemia.

Considerado pela crítica como um dos melhores festivais de música progressiva da Europa e um dos mais importantes do mundo, o Gouveia Art Rock tinha em cartaz grupos como The Knells, Fil’Mus, Soft Machine, Gong, California Guitar Trio, The Steve Hillage Band (na foto) e Annie Haslam & Patrick Moraz. Os concertos têm lugar no Cine Teatro da “cidade-jardim”.