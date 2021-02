Fundão vai atribuir bolsas aos profissionais da cultura

A Câmara do Fundão vai atribuir bolsas e ceder casas durante seis meses para os profissionais da cultura afetados pela pandemia.

Denominado “Ajudad’Arte”, o programa foi apresentado na terça-feira e destina-se a artistas e criadores, bem como a técnicos e outros profissionais do setor, sem outra atividade profissional e que tenham residência ou que estejam ligados ao concelho, designadamente por aí terem realizado o seu percurso educativo ou artístico. «Queremos dar uma resposta à emergência social que se vive em particular neste setor, que é tão relevante e tem ajudado tanto o nosso território e, em concreto, o nosso concelho, a afirmar-se», justificou o presidente do município, que destacou as «dificuldades tremendas» que estes profissionais estão a enfrentar «há meses» sem trabalho.

Paulo Fernandes revelou que está prevista a atribuição de 20 bolsas no valor mensal de 438,81 euros, referente a um Indexante dos Apoios Sociais (IAS), o que implicará um investimento global superior a 52 mil euros só nesta componente. Em contrapartida, os profissionais abrangidos serão desafiados a darem um contributo à comunidade no âmbito da sua atividade. O “Ajudad’Arte” contempla ainda a possibilidade de os profissionais acederem à bolsa de casas da autarquia, sem pagar renda durante seis meses. As candidaturas decorrem entre 19 (sexta-feira) e 26 de fevereiro, através de um formulário disponível no site da autarquia.