Fundão: Exposição sobre Arturo Lema inaugurada hoje na Moagem

“Arturo Lema: Cenógrafo de Sonhos. Pintor de Pequenos Mundos” é o tema da exposição promovida pelo Município do Fundão, que é hoje inaugurada na n’ A Moagem – Cidade do Engenho e das Artes, no Fundão. A mostra «reúne as obras conhecidas deste esquecido artista nascido na Corunha, em 1874, e falecido no Fundão, em 1956», segundo nota enviada pela autarquia.

Arturo Lema fixou residência no Fundão em 1917 e aí desenvolveu trabalhos na área da cenografia, do desenho, da arquitetura e da pintura. É o autor dos caixotões pintados da capela mor da Igreja Matriz do Fundão e dos murais historicistas que cobrem as paredes da eclética “Casa do Castelo”. Durante muitos anos, alguns dos cenários que pintou para peças teatrais locais decoraram o Café Monumental, um dos principais espaços de sociabilidade do Fundão, nas décadas de 40 e 50 do século passado.

A exposição estará patente até 20 de dezembro e é realizada no âmbito das Jornadas Europeias do Património 2020, que têm como tema o “Património e Educação”. A entrada tem o custo de um euro, e está sujeita «ao uso obrigatório de máscaras, à higienização de mãos e à limitação de acessos à sala». Pode ser visitada de terça-feira a domingo, das 14h00 às 17h00.

O programa associado à exposição irá ainda incluir «uma conversa aberta online sobre a vida e a obra do pintor e o lançamento do catálogo», além da «exibição de um documentário sobre a “Casa do Castelo” e o passeio pedestre “Paisagem e Lendas: As Telas Vivas de Arturo Lema”, que irá percorrer alguns locais do imaginário pictórico do malogrado pintor galego-fundanense».