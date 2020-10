Guarda 2027: Fundão acolhe primeiro debate sobre cultura

“Empreendedorismo e novas tecnologias da cultura” é o tema do primeiro debate do ciclo “Conversas: Guarda2027”, que acontece esta quinta-feira (18h30) no Casino Fundanense, no Fundão.

De acesso livre, a sessão tem como ponto de partida a divulgação do resultado da reflexão de um grupo de agentes culturais e personalidades ligadas às artes e ensino, entre as quais Maria José Madeira (UBI), Elisabet Carceller (Tentadora), Ricardo Caçador (Right Connection), Inês Relvas (Global Shapers Lisbon Hub), Toni Barreiros (Living Lab Fundão), Lara Rodrigues (Lata65), Luís de Matos (Follow Inspiration), Pedro Terreiro (vj), Cláudia Pato (CES/Artéria), Ricardo Gonçalves (CMF). A moderação do debate está a cargo de João Fonseca (INOVA+) e Nuno Jerónimo (UBI). O ciclo vai prosseguir em Gouveia (12 de novembro, sobre “Património identitário – do património natural ao património histórico da região”), Figueira de Castelo Rodrigo (dia 26, com o tema “A importância da mobilidade e coesão social e territorial”) e na Guarda (10 de dezembro, sobre a “Atividade cultural e artística como motor do desenvolvimento no interior”).