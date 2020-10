Fundação Inatel distingue maestro Luís Cipriano

Luis Cipriano venceu o Prémio de Mérito/Música 2020 da Fundação Inatel, que foi entregue na gala realizada no passado dia 13 no Teatro da Trindade, em Lisboa.

Após receber o galardão, o maestro radicado na Covilhã agradeceu «à família, ao Coro Misto da Beira Interior, à Associação Cultural da Beira Interior, aos colegas da Escola Serra da Gardunha e aos seus alunos». Luís Cipriano também deixou a mensagem de que «o facto de viver no interior e na cidade da Covilhã nunca foi impeditivo de cumprir os meus sonhos, antes pelo contrário, ajudou-me a concretizá-los». Nesta cerimónia foram igualmente distinguidos o Comendador Rui Nabeiro, a atleta Rosa Mota, a Federação Portuguesa de Futebol, o ator Rui Mendes e o jornalista Fernando Correia, entre outros.